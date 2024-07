Studentati 100 000 posti letto entro il 2027 ma il divario Nord-Sud aumenta Le cifre

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 14 luglio 2024) Il settore dello student housing in Italia sta vivendo una fase di significativa espansione, come rivelato dal recente rapporto "Lo student housing da mercato di nicchia a comparto maturo" realizzato da Scenari Immobiliari per Re.Uni. L'articolo, 100.000il, ma il-Sud. Le. .