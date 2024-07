Spari contro Trump ad un comizio in Pennsylvania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Donaldè stato colpito daad unin. Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato, cosciente, ma è stato visto sanguinare dall'orecchio destro. Una volta in piediha alzato il pugno. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gliuditi. .