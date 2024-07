Spari contro Donald Trump durante un comizio | ferito a un orecchio Non mi arrenderò mai…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Un attentato ha scosso la campagna presidenziale statunitense a Butler, Pennsylvania,undi. L’ex presidente è stato colpito a unda un cecchino appostato su un tetto, ma le sue condizioni non sono gravi. L’attentatore è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Un’altra persona è morta e due sono rimaste gravemente ferite tra il pubblico.Leggi anche:, il video shock dell’attentatore: “Io odio i repubblicani, io odio” Shooting just happened at Therally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T— Acyn (@Acyn) July 13, 2024 Intorno alle 00:30 del 14 luglio 2024,un discorso di, si sono udite raffiche di. Un video mostra l’ex presidente toccarsi l’destro insanguinato mentre su di lui converge la sicurezza a protezione, a portarlo via gli agenti del Secret Service.