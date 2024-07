Spari contro Donald Trump a un comizio in Pennsylvania | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)a unin. Unmostrascortato verso un auto dagli agenti dei servizi segreti. Il candidato repubblicano alla presidenza degli Usa ha sollevato un pugno al cielo prima di entrare nel veicolo. A Biden supporter just pulled out a gun and shotput his fist up in the air! ABSOLUTE FUCKING LEGEND !!!!!!!pic.twitter.com/qyXc4Mfswd — Philip Anderson (@VoteBidenOut) July 13, 2024 .