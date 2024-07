Sparatoria a Paestum tre feriti gravi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 13.26 Tre persone sono rimaste ferite in una, davanti a un hotel, a(Salerno). In base a una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una lite tra due fratelli e un gruppo di motociclisti. Uno dei due fratelli avrebbe estratto una pistola e sparato una decina di colpi contro i motociclisti. Tre di loro sono rimasti gravemente, uno è in pericolo di vita. Dopo la, i due fratelli si sono dati alla fuga con un furgone.