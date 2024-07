Spagna-Inghilterra oggi in tv Finale Europei calcio 2024 | programma streaming probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)domenica 14 luglio (ore 21.00) si giocadeglidiche andrà in scena all’Olympiastadion di Berlino. Nella capitale tedesca si assegnerà il titolo continentale dopo un intenso mese di incontri in Germania e si deciderà chi succederà all’Italia nell’albo d’oro: le Furie Rosse cercheranno di imporsi per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 1964, 2008 e 2012, mentre la Nazionale spera di poter festeggiare il primo sigillo della propria storia. Gli iberici hanno disputato quattro finali (persero nel 1984 contro la Francia), mentre gli inglesi hanno disputato un solo atto conclusivo (tre anni fa, sconfitti dall’Italia a Wembley). Si preannuncia un confronto particolarmente caldo e vibrante, sulla carta molto incerto ed equilibrato: laha già regolato due grandi corazzate come Germania e Francia per 2-1, mentre l’ha avuto la meglio su Svizzera e Olanda soffrendo parecchio.