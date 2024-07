Spagna-Inghilterra infortunio Rodri | sostituito all’intervallo dentro Zubimendi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Una brutta notizia per laal rientro dagli spogliatoi ddella finale di Euro 2024.non giocherà il secondo tempo contro l’per un problema fisico procurato per un intervento difensivo al termine della prima frazione. Il centrocampista delle Furie Rosse si era infatti immolato per chiudere su Kane, il ginocchio va in iperestensione e per lui non è possibile proseguire nell’incontro. Al suo posto, dal 46?, c’èSportFace. .