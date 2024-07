Spagna campione d' Europa | Inghilterra battuta 2-1 l' incubo inglese continua

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Lad'. Nella finale di Berlino le Furie Rosse hanno battuto per 2-1 l'. Le reti al 47' di Nico Williams (S), al 73' di Palmer (I) e all'86' di Oyarzabal (S). Per laè la quarta vittoria agli Europei dopo quelle del 1964, 2008 e 2012. Per l'è la seconda sconfitta di fila in finale dopo quella del 2021 in casa contro l'Italia ai rigori. Sono Nico Williams e Oyarzabal a mettere la firma nella ripresa sul 2-1 che consegna il trofeo continentale agli iberici. Poco da segnalare nella prima mezz'ora, se non qualche fiammata di Nico Williams da una parte e di Shaw dall'altra, che non creano pero' particolari grattacapi alle difese avversarie. Il ritmo è alto da entrambe le parti ma le occasioni latitano.