Shannen Doherty è morta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo un lungo calvario, che ha con coraggio raccontato anche sui social, l'attrice americanaall'età di 53 anni, sconfitta dal cancro. Laera divenuta famosa ed apprezzata in Italia e nel mondo come protagonista della serie tv per giovani degli anni '80 Beverly Hills 90210 .