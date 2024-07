San Felice Circeo Evade dagli arresti domiciliari per stalking di nuovo in manette

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 14 luglio 2024) SAN– Ieri a San, i Carabinieri della Stazione di Sanhanno arrestato una donna del posto per “evasione e“, in atto sottoposta alla misura degli, in ottemperanza all’ordine di sostituzione della misura cautelare con la custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Latina, che L'articolo Sanper, diinTemporeale Quotidiano. .