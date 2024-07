Roberto Rigali Olimpiadi Parigi 2024 atletica | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)ha messo lo zampino (anche qualcosa in più) allo splendido argento della 4×100 al Mondiale dello scorso anno a Budapest. Ex sciatore, buon “curvista” in staffetta, quest’anno non ha ottenuto tempi stratosferici ma è un elemento prezioso per la squadra dei velocisti e può essere utile alla causa magari in batteria e, perché no, anche in finale. Idem come per gli altri, l’obiettivo è centrare il podio olimpico. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Esine (BS) 7/1/1995 Sport e disciplina:, staffetta 4×100 Quando gareggia: 8/9 agosto (staffetta 4×100) .