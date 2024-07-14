Regione Lazio / Decaduto il giovanissimo consigliere regionale di Forza Italia Marco Colarossi (Di domenica 14 luglio 2024) Regione Lazio – Il sonnacchioso panorama politico alla Regione Lazio è stato svegliato da un provvedimento decretato dal Tribunale di Roma sul cui sfondo c’è il consigliere regionale di Forza Italia ed ex sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano. I giudici hanno dichiarato Decaduto il giovanissimo consigliere regionale di Forza Italia Marco Colarossi che alle regionali L'articolo Regione Lazio / Decaduto il giovanissimo consigliere regionale di Forza Italia Marco Colarossi Temporeale Quotidiano. .Leggi tutta la notizia su temporeale.infoNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2024 ore 10:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E SPINACETO VERSO ROMA E ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO LATINA CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI CODE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2024 ore 09:30 - VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 19. ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER I GRANDI EVENTI NELLA ZONA DELLA FARNESINA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E SPINACETO VERSO ROMA E ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO LATINA CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI CODE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2024 ore 08:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E SPINACETO VERSO ROMA E ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO LATINA CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI CODE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
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