Rebecca Sartori Olimpiadi Parigi 2024 atletica | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)come la compagna e rivale Alice Muraro è la dimostrazione della crescita del movimento in questa specialità al femminile negli uomini anni. Ha vinto i Giochi del Mediterraneo a Orano nel 2022, lo scorso anno è stata protagonista in batteria a Budapest dove ha ritoccato il personale. A Roma non è riuscita a entrare in finale e l’obiettivo perè quello di limare ancora qualcosa al personale e giocarsela per l’accesso tutt’altro che semplice alle semifinali. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Bassano del Grappa (VI) 22/5/1997 Sport e disciplina:, 400 ostacoli Quando gareggia: 4/5/6/8 agosto (400 ostacoli) .