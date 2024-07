Quanti soldi ha guadagnato Alcaraz con la vittoria a Wimbledon? Montepremi mostruoso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024) Carloscontinua a dimostrarsi un tennista eccezionale. Lo spagnolo si è confermato re diper il secondo anno di seguito, battendo ancora una volta Novak Djokovic a poco più di un mese dalla sua operazione al ginocchio e visibilmente sottotono. La partita non è stata mai in discussione e si è conclusa al tie break del terzo set, sul punteggio finale 6-2 6-2 7-6 (7-4) in due ore e mezzo esatte di gioco, alla presenza della principessa Kate. Quanto ha? Persi tratta del 4° Slam della sua carriera, un risultato incredibile per un torneo di 21 anni. Lo spagnolo si è portato a casa un: 2,7 milioni di sterline inglesi, circa 3,14 milioni di euro. Premio di ‘consolazione’ anche per Novak Djokovic: 1,4 milioni di sterline inglesi, circa 1,62 milioni di euro.