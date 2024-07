Precipitano in Val d' Aosta due morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 20.00 Due alpinisti sonodopo essere precipitati in Val Ferret, nel comune di Courmayeur, per il probabile cedimento di un ancoraggio. Un terzo alpinista rimasto in parete è riuscito a dare l'allarme ed è stato recuperato a quota 3.500 metri dall' elicottero del Soccorso alpino valdostano. I corpi degli altri due compagni di scalata sono stati recuperati senza vita.