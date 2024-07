Perché non dovete disfare le valigie appena tornati | parla l' esperto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Non disfate bagagli e, può essere pericoloso, specialmente se avete alloggiato in un hotel": a raccomandarlo è un medico, il dottor Jasin Singh, in un video pubblicato sul suo account TikTok, dove spesso dà consigli di salute al suo pubblico. L', poi, spiega anche ildi questo consiglio: "Il motivo sono le cimici da letto e in particolare le uova, che ci mettono solitamente tra i 6 e i 10 giorni a schiudersi, e le ninfe hanno bisogno di nutrirsi di sangue poco dopo per poter continuare a crescere". Il rischio di esseredalle vacanze con questi insetti purtroppo è reale. E, come spiegato dal medico, bisogna evitare di dare la possibilità agli esemplarischiusi di svilupparsi. Dunque, meglio non toccare le"per almeno due settimane, così che ogni esemplare di cimice da letto presente morirà di fame o si seccherà".