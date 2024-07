Paullo brucia l’alt della Polstrada e fugge per 80 chilometri tra tangenziale e autostrada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024)(Milano) – Una fuga da film lunga 80, tra tangenziali e autostrade. Non aveva nessuna intenzione di arrendersi, l’uomo che nella notte tra sabato e domenica hatodegli agentie poi ha cercato in tutti i modi di seminarli. L'uomo, che non ha documenti con sè, come detto si era visto intimare l'alt, appena prima delle 22.30 di ieri sabato 14 luglio, mentre percorreva laovest di Milano in direzione di San Giuliano Milanese. Ma, invece di fermarsi, ha accelerato immettendosi sull'Autosole alla barriera di Melegnano, compiendo poi un lungo giro prima in carreggiata Sud, poi in carreggiata Nord, poi ha imboccato la Teem e, uscito a, si è infilato in una strada a fondo chiuso dove le cinque pattuglie che lo stavano tallonando gli hanno impedito ogni ulteriore via di fuga obbligandolo a scendere dall'auto, una Kia scura, e a consegnarsi.