Partecipate pubbliche scende il peso in Piazza Affari

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 14 luglio 2024)per la prima volta dopo anni sotto il 30 per cento ildellestatali in Borsaper la prima volta dopo anni sotto il 30 per cento ildellestatali in Borsa. Alla fine del primo semestre, in base a un’elaborazione del centro studi di CoMar, secondo quanto si .