Padova due ragazzi scomparsi nel Brenta | in corso ricerche

(Di domenica 14 luglio 2024) Duesononelle acque del fiumea Campo San Martino, in provincia di, dopo che alcuni testimoni hanno riferito di aver tentato invano di soccorrerli. Lo riferisce il Gazzettino. Da una prima ricostruzione i due amici stavano giocando a calcio su un prato vicino al fiume quando il pallone è finito nele uno dei due è entrato in acqua per recuperarla. L'amico, vedendolo in difficoltà, si sarebbe tuffato per aiutarlo ma poco dopo sono entrambi, trascinati dalla corrente. Ora sono inlee l'episodio inevitabilmente richiama alla mente quello dei tre giovani morti a fine maggio nel fiume Natisone, travolti dalle acque mentre abbracciati cercavano di resistere alla forza della corrente.