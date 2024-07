Olgiate Olona auto si ribalta nella notte | un ferito grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024)(Varese), 14 luglio 2024 –incidente,tra sabato e domenica poco dopo le 2.30, a, in via Roma 63. Per cause in corso di accertamento un’si èta, a bordo due persone di 29 e 39 anni, rimaste ferite. sul posto i carabinieri di Busto Arsizio, i vigili del fuoco di Varese e i soccorritori con duemediche e tre ambulanze. Uno dei due feriti è finito in codice rosso all’ospedale di Legnano. .