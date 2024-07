Nessuno lo aveva notato sorpresa a Dimaro | una potenza mondiale accanto a De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Il Napoli è molto attento in questi giorni non solo al calciomercato, ma anche a questioni di carattere commerciale. Con l’arrivo della famiglia Deil Napoli ha avuto una crescita a livello, non solo a livello di risultati ma anche a livello commerciale. Anche negli ultimi giorni la società azzurra ha annunciato nuove importanti partnership,lo avrebbe mai immaginato fino a qualche tempo fa. La partnership con Enel annunciata nelle ultime ore e non solo. Qualche giorno fa il club partenopeo ha comunicato la partnership con un marchio globale come Coca Cola che è diventato il nuovo Global Training Kit Partner del club. Enel e Coca Cola in pochi giorni, la testimonianza che il marchio Napoli è diventato ormai uno dei più importanti brand italiani e in tutto il mondo.