Nel 2024 uccise 49 donne 24 dal partner o dall' ex

(Di domenica 14 luglio 2024) AGI - Tra il 1 gennaio e il 30 giugno delin Italia sono stati commessi 141 omicidi, il 20% in meno rispetto ai 176 dello stesso periodo dell'anno scorso; 49 le vittime, una ogni tre giorni e mezzo, il 21% in meno rispetto alle 62 del gennaio-giugno 2023. È quanto emerge'ultimo report sulla violenza di genere curato dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale. Nell'ultimo triennio, dopo un l'incremento delle vittime di genere femminile segnato nel 2022, il trend si inverte: nel 2023 cresce del 6% il numero totale degli omicidi ma calano le vittime, del 10%, da 130 a 117. Delle 49vittime nei primi sei mesi di quest'anno, 44 sono statein ambito familiare/affettivo; di queste, 24 hanno trovato la morte per mano del/ex