Motivazioni oltraggiose perché non deve dimettersi | Toti l' esperto smaschera le toghe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) «La vicendaè la cartina di tornasole del fatto che ci troviamo in un momento molto delicato del confronto tra potere politico e potere giudiziario iniziato con Tangentopoli e del quale la nostra Repubblica è tuttora vittima. O la politica ce la fa adesso, a ristabilire la propria autorevolezza, o non ce la farà mai più». Su cosa scommette, avvocato? «Ci sono segnali confortanti, come il disegno di legge Nordio, che impedisce ai pm di intercettare le conversazioni tra gli imputati e i loro avvocati, che qualcosa si sta muovendo nel senso del riequilibrio. Ma il passaggio fondamentale sarà la separazione delle carriere e il casone è l'ennesima conferma». In che senso? «La sensazione è che spesso il Giudice per indagini preliminari e talvolta anche il Tribunale del Riesame si muovano quasi condividendo la medesima prospettiva della Procura, ovvero quella di reprimere un crimine.