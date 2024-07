Monza | test in famiglia termina 1-1 in gol Petagna e Djuric

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Nella prima amichevole della stagione 2024-25 finisce 1-1 trabianco erosso. Dopo quattro giorni di allenamenti nel ritiro di Pontedilegno-Tonale prevale l’equilibrio in avvio tra le due squadre. Al 12? bel sinistro di Kyriakopoulos che sfiora l’incrocio dei pali. Nel secondo mini-tempo va vicino al gol su conclusione dalla distanza anche ilbianco: bello il tiro di Marras al 5? e pronta la risposta di Mazza. Meno di un minuto dopo arriva il vantaggio bianco. D’Alessandro crossa da sinistra edia firma il primo gol della nuova stagione. L’1-1 arriva al 10? grazie a, che recupera un pallone sporco in area e insacca da pochi passi. Iltornerà in campo mercoledì 17 luglio, alle 17, per affrontare nella seconda amichevole la Nuova Camunia.