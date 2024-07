Milano lite tra fratelli con pistola e coltello | due denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024)– Colpi dinella notte, per fortuna senza conseguenze. Nelle scorse ore, i carabinieri del Comando Provinciale disono stati impegnati in alcuni interventi e attività di controllo. Tra questi, anche due interventi legati all’esplosione di colpi diper strada. Poco prima della mezzanotte, a, un cittadino a chiesto l’intervento dei militari in via Rombon. Qui un uomo, poi identificato come ecuadoriano di 47 anni con precedenti di polizia, dal finestrino lato passeggero di un furgone parcheggiato sulla via aveva estratto unaesplodendo un colpo. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato il sudamericano, sequestrando l'arma, risultata successivamente una scacciacani, con colpo in canna e caricatore completo di 8 cartucce, nonché quattro bossoli trovati a terra del medesimo calibro.