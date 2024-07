Miglioriamo il carcere Miogni Serve dignità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilè sovraffollato e gli spazi non sono più adeguati, la situazione è di nuovo al centro dopo il suicidio di un detenuto, un italiano di 57 anni, avvenuto nei giorni scorsi. Un tragico evento in seguito al quale hanno rilanciato la richiesta di attenzione i sindacati Uilpa Polizia Penitenziaria e Fp Cgil. Il senatore del Pd Alessandro Alfieri, accompagnato dal consigliere comunale varesino Giacomo Fisco ha visitato la struttura carceraria. Alfieri che ha incontrato la direttrice della struttura Carla Santandrea e la funzionaria Serena Pirrello: "Abbiamo innanzitutto voluto esprimere vicinanza alla direzione del, agli operatori e ai detenuti dopo il drammatico evento di questa settimana, con il suicidio di un detenuto, ma anche aprire una riflessione operativa sulle prospettive da dare a questa struttura perché diventi un luogo dove sia possibile per i detenuti coltivare la speranza e per chi ci lavora operare in spazi dignitosi e sicuri".