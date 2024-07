Matteo Berrettini torna in campo a Gstaad | avversari tabellone e proiezioni di classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)tornerà in, in Svizzera, per lo Swiss Open, torneo di categoria ATP 250 in programma sulla terra battuta elvetica outdoor: l’azzurro, testa di serie numero 6, esordirà contro l’argentino Pedro Cachin. In caso di successo, agli ottavi di finale l’italiano incrocerebbe uno tra il ceco Vit Kopriva ed il colombiano Daniel Elahi Galan. Ai quarti di finale il potenzialeo disarà il numero 3 del seeding, il canadese Felix Auger-Aliassime, che però dovrà prima superare uno tra il tedesco Yannick Hanfmann ed il bosniaco Damir Dzumhur. Nel penultimo atto l’italiano potrebbe incrociare il numero 1 del, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, mentre in caso di passaggio in finale l’azzurro se la potrebbe vedere con il numero 2 del seeding, il transalpino Ugo Humbert.