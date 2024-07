Mario Sechi | Scusate tanto se facciamo i giornalisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Quando in riunione di redazione è spuntato il caso di Luigi Giacomo Passeri, 31 anni, detenuto da 11 mesi in Egitto, ho chiesto ai colleghi: ma questo ragazzo perché sta dentro? Ci siamo messi all'opera e non si tratta di un lavoro esoterico, verificare i fatti e raccontarli è il nostro lavoro quotidiano, si chiama giornalismo. È venuta fuori una storia diversa da come l'ha dipinta la sinistra: Passeri non è uno sbadato turista che si è fatto una “canna” a Sharm el -Sheik, non è in cella perché aveva «una piccola quantità di marijuana per uso personale», come sostiene Laura Boldrini. No, il Passeri in realtà si era trasformato in un “cargo”: aveva 60 ovuli di stupefacenti nascosti in pancia. Posto scomodo. Singolare, come «uso personale». Sarebbe finita come tante altre storie in una breve in cronaca, ma l'operazione del Pd e una versione del tutto differente l'hanno trasformata in un esempio di come vengono manipolati i fatti.