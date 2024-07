LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | ci si avvicina verso il Col de l’Agnes

Leggi tutta la notizia su oasport

14.59 Poco più di 80 chilometri al traguardo per Simon Yates (Jayco-AlUla), Laurens De Plus (Ineos-Grenadiers), Jai Hindley, Matteo Sobrero, Bob Jungels (Red Bull-Bora Hansgrohe), Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Richard Carapaz, Ben Healy (EF Education Easypost), Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), Guillaume Martin (Cofidis), Enric Mas, Alex Aranburu, Javier Romo (Movistar), Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). 14.57 La prima volta fu nel 1998 e ad imporsi fu Marco Pantani. 14.54 Il Plateau de Beille sarà arrivo delper la settima volta nella storia. L'ultima volta ha visto vincitore Joaquim Rodriguez nel 2015.