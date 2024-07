LIVE Spagna-Inghilterra 0-0 Europei calcio 2024 in DIRETTA | destro di Fabian Ruiz parato da Pickford!

Leggi tutta la notizia su oasport

29? Partita che si deve ancora realmente accendere. 27?di, parasenza problemi. 25? Giallo per Kane per fallo fuori tempo. 23? Tiro di Yamal respinto da Shaw in area di rigore. 21?che si difende bene sugli esterni. 19? Bellingham per Shaw, pallone che finisce fuori. 17? Fermato l'uno contro uno di Saka sull'esterno. 15? Discesa di Walker sulla fascia destra, pallone pericoloso in area di rigore respinto da Le Normand. 13? Occasione in area di rigore per la, si salva la difesa inglese. 11? Nico Williams punta e va al tiro, Stones salva in scivolata. 9?che prova ad alzare il baricentro. 7? Anticipato Nico Williams prima dell'ingresso in area di rigore.