LIVE – Semifinali e finale 100 metri Rieti con Jacobs | atletica leggera in DIRETTA

(Di domenica 14 luglio 2024) Ladellee delladei 100di: tutti gli aggiornamenti sulle gare in tempo reale. Marcellha corso in 10.17 le batterie, senza spingere troppo, e ora spera di alzare il ritmo in vista della semie poi eventualmente della. Tra gli avversari più accreditati ci sono i canadesi Andre De Grasse (oro a Tokyo nei 200) e Jerome Blake, al giapponese Abdul Hakim Sani Brown fino al gruppo della staffetta cinese tra cui i frazionisti di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo Xie Zhenye e Wu Zhiqiang. L’appuntamento è per domenica 14 luglio, alle ore 18.20 la semie alle 19.55 la. Sportface.it vi terrà compagnia anche con unatestualedellee delladei 100diaggiornata minuto per minuto.