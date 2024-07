LIVE – Giro d’Italia Femminile 2024 ultima tappa Pescara – L’Aquila | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Latestuale dell’delcon i 117 km da. La frazione di oggi sarà decisiva per l’assegnazione della maglia rosa. Per difendere la vetta dagli attacchi di Lotte Kopecky, Longo Borghini dovrà dare il massimo già nella prima metà di gara, dove il gruppo dovrà affrontare il GPM di Forca di Penne e soprattutto la salita di Castel del Monte, GPM di prima categoria. Un’eventuale volata conclusiva per difendere la maglia rosa sul traguardo delsarebbe un rischio enorme per la piemontese. La partenza è in programma per le 10.50, mentre l’arrivo è previsto tra le 14.15 e le 14.45. Sportface vi terrà aggiornati, minuto per minuto, dalla partenza diall’arrivo di