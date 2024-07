LIVE – Genoa-Fassa Calcio 2-0 | amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Latestuale diestiva in vista del prossimo campionato di Serie A. Il Grifone si appresta a cominciare la nuova stagione sempre con Alberto Gilardino alla guida della squadra, dopo l’ottima stagione da neopromossa. L’contro la formazione locale sarà un’occasione per valutare alcuni singoli e per capire come puntellare la rosa. L’incontro andrà in scena alle ore 17.30 di domenica 14 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5– Leali, Marcandalli, Bani, Vogliacco, Martin, Messias, Badelj, Masini, Sabelli, Gudmunsson, Ankeye2-0 14? – GOL! Azione in velocità dei liguri, con Gudmunsson bravo a servire Ankeye in posizione comoda: tap-in dell’attaccante.