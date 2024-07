LIVE Atletica Meeting Rieti 2024 in DIRETTA | Jacobs simula le Olimpiadi con due gare in un giorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuone benvenuti nellatestuale deldiorganizzato da Rana Reider che replica fasi ed orari dei 100 metri Olimpici. L’allenatore di Marcellha ricreato il clima che si vivrà a tra meno di un mese a Parigi, con batterie al sabato, semifinali e finali quest’oggi ed un parco partenti di tutto rispetto. Occhi puntati ovviamente su Marcell, che in batteria ha amministrato ottenendo la vittoria con un modesto 10.17. Si sono fatti sentire certamente i carichi di lavoro di queste ultime settimane, ma non c’era neppure bisogno di forzare. Quest’oggi il Messia dell’italiana proverà ad accelerare per avvicinare gli ottimi tempi corsi a Turku e lanciare un messaggio ai suoi avversari diretti.