Lite davanti a un hotel di Paestum due fratelli sparano a un gruppo di motociclisti | tre feriti gravi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Tre persone sono rimaste ferite a Capaccio(Salerno) in una sparatoria avvenuta all’esterno di un albergo della città dei templi. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Agropoli, intorno alla mezzanotte ci sarebbe stata unatra dueed undi. La situazione è, ben presto, degenerata: uno dei dueha estratto una pistola e ha sparato più volte contro ildi bikers. I colpi – una decina quelli esplosi – hanno ferito tre persone in modo grave e ora sono ricoverate negli ospedali di Salerno, Eboli e Battipaglia. Il più grave, in prognosi riservata, sarebbe in pericolo di vita. Indagini sono in corso. L'articoloa undi, duea undi: treproviene da Il Fatto Quotidiano.