L’Fbi sull’attacco a Trump | Non c’erano minacce precedenti

(Di domenica 14 luglio 2024) L'FBI non aveva alcuna informazione su una potenziale minaccia prima del tentativo di assassinio contro l'ex presidente Donald, ha dichiarato Kevin Rojek, il responsabile dell'ufficio dell'agenzia investigativa federale di Pittsburgh in una conferenza stampa . "Dal punto di vista dell'FBI, no, non avevamo alcuna informazione specifica surelative a questo evento," ha detto Rojek . La polizia di stato della Pennsylvania ha dichiarato di essere a conoscenza di segnalazioni di attività sospette pochi minuti prima della sparatoria. Rojek ha confermato che gli inquirenti stanno trattando l'incidente come un tentativo di assassinio controe stanno ancora lavorando per identificare il movente del tiratore, che non aveva addosso documenti di riconoscimento.