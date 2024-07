Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 luglio | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 14 luglio 2024) Solo pochissimisono riusciti a cambiare l'apertura dopo l'attentato all'ex presidente americano Trump avvenuto intorno alla mezzanotte ora italiana. Gli altri, andati inprima, vedono in prima pagina il raid israeliano contro Hamas (e la mente dell'attacco del 7 ottobre) e la polemica sulle armi a Kiev. Non manca spazio per la sconfitta di Paolini in finale a Wimbledon e il concerto di Swift a San Siro.