Lazio a valanga, battuto 23-0 l’Auronzo: buona la prima per Baroni (Di domenica 14 luglio 2024) La Lazio ha stravinto nella sua prima uscita stagionale contro l’Auronzo: la squadra di Baroni ha vinto 23-0, superando il precedente record di due anni fa quando si fermarono a 21. Molti buoni spunti per il tecnico e tra questi sicuramente l’apporto dei nuovi: Noslin e Tchaouna hanno realizzato una tripletta a testa, Dele-Bashiru una .Leggi tutta la notizia su calcionews24Notizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ 23 GIUGNO 2024 ORE 19. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ALURENTINA E ARDEATINA SEMPRE PER UN INCIDENTE E STA PREDISPOSTA LA CHIUSURA DEL NODO DI COLLEGAMENTO TRA IL TRATTO URBANO DELL’A24 E LA TANGENZIALE EST, TRFFICO INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO A PARTIRA DA TOR CERVARA ANDIAMO SULLA ROMA TERAMO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL NODO CON L’A1 E LA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULLA DIRAMAIZONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO E SULLA DIRAMAIZONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DELLO SVINCO CON IL GRA CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRAFFICO INCOLONNATO SULLA CASSIA VEIENTANA A SEGUITO DI UN SINISTRO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI ROMA TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIRZIONE DELLA CAPITALE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2024 ore 19:00 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AREDEATINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSAI BIS E SALARIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MOLTO TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SITUAZIONE ANALOGA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DEL RACCORDO TRAFFICO INCOLONNATO SULL’A12 ROMA-TARQUINIA NEI PRESSI DI LADISPOLI IN DIREZIONE DI ROMA SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER GLI EVENTI RICORDIAMO LA CONSUETA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA IN VIA DEI FORI IMPERIALI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2024 ore 18:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AREDEATINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSAI BIS E SALARIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MOLTO TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SITUAZIONE ANALOGA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DEL RACCORDO TRAFFICO INCOLONNATO SULL’A12 ROMA-TARQUINIA NEI PRESSI DI LADISPOLI IN DIREZIONE DI ROMA SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER GLI EVENTI RICORDIAMO LA CONSUETA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA IN VIA DEI FORI IMPERIALI. romadailynews
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