La Spagna campione d' Europa | ha vinto il migliore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 luglio 2024) Lasul tetto d’è il giusto verdetto dell’Europeo più deludente degli anni Duemila. Hala squadra più forte, quella capace di spalmare il suo calcio fresco e giovane lungo tutto il mese della competizione. Non è un caso che alla fine abbia trionfato chi ha sempre piegato l’avversario vdi turo: sette su sette a partire dal girone condiviso con l’Italia di Spalletti e per finire con una seconda fase in crescendo contro Belgio, Germania e Francia. Solo i tedeschi hanno costretto le Furie Rosse di De la Fuente ai supplementari e se, se vogliamo proprio cercare il capello, c’è solo l’ombra delle mani di Cucurella nella sfida con i padroni di casa a fare da ombra a un trionfo più che meritato. Haladi Rodri, miglior centrocampista in circolazione oggi nel calcio moderno di posizione, e delle frecce Yamal e Williams.