La Russa attentato a Trump mi ha fatto pensare a Berlusconi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Quando ho visto le immagini didopo l', con il sangue in faccia e il braccio alzato, ho pensato subito all' aggressione subita daquando venne colpito dalla statuetta del Duomo al viso". A raccontarlo all'ANSA è il presidente del Senato Ignazio La. Lui infatti alle 18,20 del 13 dicembre 2009 era lì, a Piazza Duomo a Milano, accanto al premier e, ricorda: "Mi misi a correre dietro l'aggressore per acchiapparlo, ma non ci riuscii". Il leader di FI però alzò il braccio "con la mano aperta, per tranquillizzare la gente", mentre"ha alzato il pugno, ma la scena era davvero molto simile", osserva. "Ci sono davvero grandi similitudini tra i due episodi", incalza La. Non tanto per gli episodi in quanto tali perché ovviamente sono diversi: a Milano c'è stato il lancio di una statuetta, in Pennsylvania uno sparo che haanche una vittima tra il pubblico.