La nuova maglia del Benevento non mette tutti d’accordo | molti tifosi delusi dalle bande orizzontali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDe gustibus non disputandum est. Poi, quando si tratta di giudicare ladella squadra del cuore entrano in gioco una serie di fattori, ricordi personali e mille altre sfaccettature, motivo per il quale è praticamente impossibile creare una divisa di gioco capace dire. Dall’esatto secondo in cui Lanini ha tolto la tuta svelando la primadel2024-25 hanno preso il via sui social una serie di discussioni a colpi di post di approvazione o disapprovazione dellacamiseta della Strega. A, soprattutto, non ha convinto affatto la scelta di optare per le strisceal posto delle più classiche verticali. La somiglianza alladello storico approdo in serie C1 del 1999 ha mitigato solo in parte laone di chi non ama sperimentazioni o azzardi per la divisa della propria squadra del cuore, ma c’è anche chi ha espresso tutto il suo favore per lagiallorossa 2024-25 che ha rotto gli schemi con il recente passato proponendo qualcosa di nuovo.