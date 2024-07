Kate Middleton alla finale di Wimbledon 2024 boato nello stadio al suo arrivo con la figlia Charlotte e la sorella Pippa - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 14 luglio 2024)si è presentata a sorpresa all'All England Club per laditra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, mezz'ora prima del termine del match che ha visto la vittoria del primo (6-2 6-2 7-6). Per l'occasione la Principessa del Galles ha scelto un abito lungo color viola c .