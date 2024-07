Kate a Wimbledon in un vibrante abito viola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 luglio 2024) Sorridente, a fianco della figlia Charlotte e della sorella Pippa,Middleton ha partecipato alla finale maschile di, apparendo in pubblico per la seconda volta dopo la diagnosi di cancro. In un semplice, una versione custom made dell’«Cecilia» del brand Safiyaa, la principessa ha assistito al match tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz dal Royal Box, come ormai da tradizione. Bracciali e orecchini in oro giallo e una borsa beige (firmata L.K. Bennett) hanno completato il look, scelto per omaggiare i colori del torneo di tennis più antico al mondo. Colore amato tanto dalla regina Elisabetta II quanto dalla compianta Lady D, ilè altresì da sempre considerato come il colore della nobiltà, indossato in passato anche da Anna Bolena (da cui entrambe le reali discendono) per proclamare il suo ruolo di consorte del Re a Corte.