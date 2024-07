Ischia è giallo su 33enne trovata morta in un dirupo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 14 luglio 2024) In via Terone Vatoliere, nel Comune di Barano. Ipotesi incidente: sarebbe caduta da un'altezza di due metrisull'isola d'dove unaè statain un. I carabinieri della compagnia disono intervenuti in via Terone Vatoliere, nel Comune di Barano. Una donna è stataai piedi di .