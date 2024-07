Ingrassa di 40 chili dopo 10 anni da sindaco i suoi cittadini lo aiutano a dimagrire | la storia da Valdobbiadene di Luciano Fregonese

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) Da quando è diventatodiormai diecifa,ha messo su ben 40. Alle ultime elezioni, idel comune nel Trevigiano di poco più di 9 mila anime gli hanno confermato la fiducia. A patto però, racconta il Corriere del Veneto, che tornasse almeno a quei 90che segnava la bilancia delall’inizio del suo primo mandato. Perciò ogni giovedì alle 19.30, per ile iconinizia una lunga camminata che vale un po’ come un Consiglio comunale itinerante. Almeno una volta a settimana, ilparte dalla piazza Marconi diaccompagnato da amici e detrattori. L’iniziativa è partita un mese fa, anche se finora non pare abbia portato i frutti sperati.