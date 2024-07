Incidente in montagna due alpinisti precipitano e muoiono

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 luglio 2024) AGI - Duesono morti dopo essere precipitati in Val Ferret in Valle d'Aosta. Come riferisce il Soccorso alpino Valdostano la possibile causa del graveè il probabile cedimento di un ancoraggio in parete. A lanciare l'allarme è stato un terzo alpinista che era rimasto in parete. L'si è verificato a oltre 3.500 metri nel comune di Courmayeur. La tragedia si è verificata sul Mont Greuvetta nel gruppo del Monte Bianco. Stando alle primissime informazioni da parte dei soccorritori, il terzo alpinista rimasto in parete è riuscito a salvarsi perché la corda che lo legava ai due compagni precipitati, si è spezzata. Il Soccorso alpino valdostano con un primo sorvolo dell'elicottero SA1 ha recuperato l'alpinista sopravvissuto a quota 3.