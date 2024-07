In viale Sardegna il pranzo offerto alle persone più fragili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Da oggi11,30 sarà servito al Bistrot dia Pavia ilper lepiùdella città. L’opportunità offerta dai Servizi sociali del Comune, dalla Fondazione Costantino e dalla Mensa del fratello nel periodo estivo sarà disponibile tutti i sabati e le domeniche anche a Ferragosto. A cena, d17,30 dal lunedì al venerdì e poi anche il sabato e la domenica sarà la Mensa del fratello in via Folla di Sopra 50 a servire il pasto. Durante l’inverno sono tra gli 80 e i 100 gli ospiti che ogni giorno si mettono in fila per consumare un piatto caldo. Nel 2023 sono stati 180, invece, i nuclei assistiti dalla Caritas diocesana con il pacco alimentare che viene consegnato ogni 15 giorni nella sede di via Alboino 15 con la quantità di prodotti adeguata alla composizione del nucleo familiare prevedendo anche prodotti per la prima infanzia e prestando la massima attenzioneeventuali intolleranze alimentari.