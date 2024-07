Il ritorno dei Sud Sound System | L’intelligenza artificiale nella musica? Utile solo alle classifiche – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) I Suddopo sette anni tornano con un nuovo album. Sedici brani, tantissimi per l’odierno mercato take away: «Ma ne avevamo molti di più, eravamo carichi a molla!» dice Nandu Popu, fondatore della leggendaria band salentina, a Open. Quello che propongono dal 1989, data del primo live ufficiale, a oggi altro non è che una delle più aperte e massime espressioni di contemporaneitàle all’interno del nostro panorama italiano. Una contemporaneità il cui aspetto fondamentale – legato all’innovazione, a certi valori, a certe armonie – non si è mai modificata nel tempo. Intelligenza naturale è così, estremamente moderno, estremamente ricco, di concetti e sonorità. C’è dentro il reggae, c’è dentro la tradizione, il rap, la taranta (che «Una volta salvava la vita delle donne»).