Il proiettile diretto verso Trump catturato nella foto del New York Times | come ci è riuscito il fotografo

(Di domenica 14 luglio 2024) Unapubblicata dal Newsembra mostrare unle testa di Donald. Durante il comizio a Butler, in Pennsylvania, l’ex presidente Usa è rimasto ferito all’orecchio sinistro durante una sparatoria in cui una persona del pubblico è morta e altre due sono ricoverate in gravi condizioni. A realizzare lo scatto è stato ilgrafo Doug Mills. L’analisi dell’ex agente Fbi L’attentatore appostato a meno di 150 metri dal palco diavrebbe sparato diversi colpi. Quello immortalatopotrebbe non essere il colpo che ha poi feritoall’orecchio destro. L’agente speciale dell’Fbi in pensione, Michael Harrigan, ha confermato al Newche quella«potrebbe assolutamente mostrare lo spostamento dell’aria dovuto a un».