Il paese che corre per far dimagrire il sindaco Il primo cittadino di Valdobbiadene | Sul muro mi hanno scritto ‘panzone’ ma non me la prendo

(Di domenica 14 luglio 2024) È unche non fa segreto delle sue difficoltà con la forchetta Luciano Fregonese,di, 47 anni, fisico non proprio da ballerino: 130 chili dichiarati. Ma non gli fa difetto neanche la forza di volontà. Così, fermo nell’idea di, si fa accompagnare ogni giovedì sera da mezzocheal suo fianco per (provare a) buttar giù un po’ di peso. Impresa, confessa, che non gli è ancora riuscita. Ha però rafforzato il legame con i suoi concittadini, che da settimane, in maglietta, pantaloncini e scarpe da jogging, lo sostengono e lo incitano nella difficile traversata verso il peso forma. Le settimane successive l’appuntamento ha richiamato sempre più gente, fino a formare un gruppo di 150 persone.